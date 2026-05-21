【その他の画像・動画等を元記事で観る】 令和、平成、昭和の3世代の定番ソングが貴重映像とともに楽しめる『ミュージックジェネレーション』（フジテレビ系）。5月21日19時から放送となる3時間スペシャルでは、世代別「歌声がすごい！現役アーティスト」をテーマに、各世代の定番ソングの数々が、ゲストの思い出エピソードとともに紹介される。 ■全世代が大興奮！歌声がすごい！アーテ