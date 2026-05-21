◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）広島は、新たに支配下契約を結んだ名原典彦外野手を出場選手登録した。２５歳の俊足外野手。今季２軍では２７試合で打率２割４分２厘、０本塁打、３打点。チーム最多の８盗塁をマーク。２０日にはファーム・リーグのオリックス戦（杉本商事ＢＳ）に「２番・中堅」で出場し、右翼三塁打を含むマルチ安打。主に代走や守備固めとして期待される。名原とともに佐