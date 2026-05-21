中国とロシアが首脳会談後の共同声明で、「日本が再軍事化を加速させている」などと主張したことについて、尾崎官房副長官は「専守防衛は不変で、防衛力は必要最小限だ」と反論しました。中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領はきのう会談し、共同声明に署名しました。共同声明では日本について、「再軍事化を加速させ、地域の平和と安定を著しく脅かしている。非人道的な侵略の歴史を踏まえ、再軍事化をやめるよう促す」