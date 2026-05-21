7人組グループ・WEST.の重岡大毅が22日放送のABCラジオ『金曜スペシャル上中丈弥のフルテンナイト！』最終回（深0：00〜1：00）に出演する。【画像】WEST.に楽曲提供も…重岡大毅と親交深い上中丈弥ABCラジオが今注目する人をパーソナリティーに迎え、3週にわたって番組を届けるスペシャルプログラム「金曜スペシャル」。8日からの3週間はロックバンド「THE イナズマ戦隊」のボーカル・上中丈弥がパーソナリティを務める『金