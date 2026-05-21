【モデルプレス＝2026/05/21】嵐の二宮和也がメインMCを務めるTBS系バラエティー番組「ニノなのに」（毎週水曜よる8時54分〜）の公式X（旧Twitter）が5月20日に更新された。二宮と俳優の錦戸亮の2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】ニノ、“約7年ぶりのバラエティ出演”錦戸亮との共演ショット◆5月27日放送「ニノなのに」に錦戸亮が出演同日に放送された番組内で、次回となる5月27日放送回に錦戸が司会者として出