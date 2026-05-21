村田製作所が大陽線を形成し上値追いを加速、一時１０％超の上昇で６７８８円まで駆け上がり、５月１５日につけた上場来高値６５４１円を大幅更新となった。ＡＩデータセンター関連では、ＡＩサーバーに組み込まれるＡＩ・半導体や最先端メモリーだけではなく、さまざまな部材・デバイスが爆発的に需要を増加させている。同社が手掛ける積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）も典型的なキ