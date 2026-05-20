震度5弱を観測した沖永良部島の知名町に山辺アナウンサーがいます。現在の島の様子を伝えてもらいます。 （山辺アナウンサー） 震度5弱を観測した沖永良部島の知名町に来ています。私は午後4時30分ごろに和泊町にある沖永良部空港に到着しました。 空港から30分車を走らせると、私たちが今いる知名町に来ることができます。 私が来た時には大きな被害は見られませんでしたが、町民の皆さんに話を伺ったとこ