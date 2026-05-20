夢占いにおける犬とは そもそも夢占いにおいて『犬』とはどんな意味を持っているのでしょうか。 男性 夢占いにおいては犬は男性、猫は女性の象徴と考えられています。特に親しい男性や身近な男性を意味することが多いようです。 信頼できる人間関係 犬は人間にとって家族でもあり友でもある存在です。そのため夢占いにおいても、犬は家族や友人といった信頼できる人間関係を象徴するものと捉えられます。 守