これからの気象情報です。 21日(木)は、今シーズン一発目の大雨となりそうです。 ◆警報・注意報 この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。 ◆5月21日(木)の天気 ・上越地方 強弱を繰り返しながら雨が降り続くでしょう。 夕方以降は一段と活発な雨雲がかかり、激しく降るところもありそうです。 ・中越地方 夜にかけて傘が手放せないでしょう。 とくに、夕方以降はカミナリを伴って