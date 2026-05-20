物価高が続く今、新規オープンが相次ぐスーパーの間で“総菜戦争”が始まっています。20日、千葉・山武市にオープンしたのは、激安スーパーとして知られるトライアルの新店舗。注目度の高さを物語るように、開店前から大行列ができていました。多くのお客さんのお目当ては総菜コーナー。いわし天丼は429円、のり弁当は321円、タマゴサンドは199円と、どれもお値打ち価格です。中でも断トツ人気となっていたのが299円の「かつ重」で