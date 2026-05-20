浜松市浜名区三ヶ日町の神社で屋根の銅板が盗まれる被害が相次いでいることがわかりました。警察は転売目的の犯行とみて捜査しています。銅板が盗まれていたのは浜松市浜名区三ヶ日町の「初生衣神社」です。19日午前5時半ごろ、本殿の屋根がむき出しになっているのを参拝者が見つけました。周辺の住民からは「不審な物音を聞いた」という声も…。（初生衣神社鈴木 栄男 宮司）「隣に住んでいる人が、朝4時ぐらいにバリバリと何か