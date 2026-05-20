5月21日(木)21時LIVEスタート予定日本サッカーの今を伝えるJ論チャンネル。今回は・信江雅美さん(響想舎代表)・宇都宮徹壱さん「宇都宮徹壱WM」上記の2人が集合し『稼げる街なかスタジアムとは？欧州ではなくMLS型に見る未来』などについて語るLIVE配信を行います。◯関連リンク・響想舎信江 雅美