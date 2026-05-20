チェルシーFWジョアン・ペドロが選外6月11日に開幕するサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）のブラジル代表メンバーが18日に発表された。注目された34歳のネイマール（サントス）が選出される中、ジョアン・ペドロ（チェルシー）は選外となった。英プレミアリーグの強豪でプレーする24歳FWが落選した瞬間の家族の姿を、英メディアが「胸が痛む」と伝えている。昨季までブライトンで三笘薫の同僚としてプレーしたペドロは、今