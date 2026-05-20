チェルシーFWジョアン・ペドロが選外

6月11日に開幕するサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）のブラジル代表メンバーが18日に発表された。注目された34歳のネイマール（サントス）が選出される中、ジョアン・ペドロ（チェルシー）は選外となった。英プレミアリーグの強豪でプレーする24歳FWが落選した瞬間の家族の姿を、英メディアが「胸が痛む」と伝えている。

昨季までブライトンで三笘薫の同僚としてプレーしたペドロは、今季加入したチェルシーで攻撃の軸を担い、34試合で15ゴール8アシストをあげる活躍を見せた。W杯のブラジル代表メンバー入りが有力視されていたが、まさかの選外にブラジル国内では賛否の声もあがっている。

英スポーツメディア「スポーツバイブル」は、「ジョアン・ペドロの家族がブラジル代表メンバー発表に反応する動画は見ていて胸が痛む」との見出しの記事で、「チェルシーのFWジョアン・ペドロがカルロ・アンチェロッティ監督のW杯代表メンバーから外れたことを受け、彼の家族や友人がメンバー発表に悲痛な反応をみせる映像が公開された」として動画を紹介。動画には、家族や親戚たちが、呆然と立ち尽くす姿が収められている。

記事では「ペドロが不当な扱いを受けたと感じるのも無理はない。昨夏ブライトンから6000万ポンドの移籍金でチェルシーに加入した24歳は、今シーズン、クラブの主力選手の一人として活躍してきた」とした上で、「リーグ戦34試合で15ゴールを挙げたペドロは、今夏アメリカ、メキシコ、カナダで開催されるW杯のブラジル代表メンバーに選出されると多くの人が予想していた」とした。

「しかしそれはカルロ・アンチェロッティ監督の心を動かすには至らず、彼は攻撃陣の選択肢としてヴィニシウス・ジュニオール、ハフィーニャ、マテウス・クーニャ、ルイス・エンリケ、ガブリエウ・マルティネッリ、ネイマール、エンドリッキ、ラヤン、イゴール・チアゴを選出した」と、選出された他の攻撃陣の名前を紹介している。

続けて指揮官のペドロに対するコメントを紹介。アンチェロッティ監督は「選手それぞれに特性がある。もちろんジョアン・ペドロには申し訳ない気持ちだ。ヨーロッパで彼が過ごしたシーズンを考えれば、このリストに名を連ねるに値する選手だったはずだ」とした上で、「残念ながら、最大限の配慮と敬意、判断をもって他の選手を選んだ。ジョアン・ペドロには申し訳なく思っているし、他の全員の選手にもそうだ」と胸の内を語っている。



（THE ANSWER編集部）