様々な種類のげたを一堂に集めた展示会が、鶴岡市の致道博物館で開かれています。展示会は輸出工芸品の研究を行っている国学院大学・客員教授の金子皓彦さんが10年以上にわたって集めたげたを一堂に集めたものです。げたの始まりといわれている「田下駄」は昭和30年代頃まで稲作に使われていたもので、その起源は約2000年前の弥生時代と伝えられています。一方、歯の部分が約60センチもあるロングサイズのげたは山伏が、険しい山道