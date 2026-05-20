お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が19日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜24・59）に出演。スマホ置き忘れエピソードを繰り広げた。「初めてスマホの置き忘れをやってしまいまして」と切りだしたケンコバ。大阪・心斎橋の地下街「クリスタ長堀」のトイレの個室に入り、横の台にスマホを置いたまま退出した。200メートルほど先の店でスマホ決済をしようとしてないことに気づき、「ヤバい！トイレや」と慌てて戻