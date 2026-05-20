陸上自衛隊東富士演習場での「ハイマース」射撃訓練で、一時通行止めになった国道469号。午前に射撃は行われなかった＝20日午前10時2分、静岡県裾野市米軍は20日午前、陸上自衛隊東富士演習場（静岡県）で高機動ロケット砲システム「ハイマース」の射撃訓練のため、演習場内を通る国道469号の一部区間を一時通行止めにした。防衛省によると、米軍から安全に射撃できることが確認できなかったため、射撃しなかったと報告があった