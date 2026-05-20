こちらは、アメリカ・アリゾナ州のキットピーク国立天文台（KPNO）にある口径4mのメイヨール望遠鏡で観測した不規則銀河「IC 10」。カシオペヤ座の方向、地球から約250万光年先にあります。【▲ メイヨール望遠鏡で観測した不規則銀河「IC 10」（Credit: KPNO/NOIRLab/NSF/AURA; Data obtained and processed by: P. Massey (Lowell Obs.), G. Jacoby, K. Olsen, & C. Smith (NOAO/AURA/NSF); Image processing: Travis Rector