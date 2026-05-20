ゴルフの超高額賞金ツアー「ＬＩＶゴルフ」が破産準備を進めている、と米メディア「ブルームバーグ」が報じた。同ツアーを支援してきたサウジアラビア政府系ファンド「パブリック・インベストメント・ファンド（ＰＩＦ）」が資金提供を打ち切ることになり、新たなスポンサーを探していた。同メディアによると、ＬＩＶ側はツアーを継続することが困難な状況とあって今シーズン終了後に米国で破産申請を行う準備を進めているとい