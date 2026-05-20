俳優の中島裕翔（32）が19日、都内で「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」来日ジャパンプレミアに登壇。4月に女優の新木優子（32）との結婚を発表後、初の公の場となった。日本アンバサダーを務める中島は、同作の熱心なファン。22日に公開される新作を一足先に鑑賞し「すてきな冒険に連れていってくれる映画でした」と興奮気味に語った。イベントでは、主演のペドロ・パスカル（51）らに「蔓茶路利庵」（マ