米共和党が11月の中間選挙を控え、上下院候補を選出する予備選挙に入った中で、トランプ大統領が自身に反旗を翻してきた「目障りな」議員を指摘するのに忙しい姿だ。党内の代表的な反トランプ派であるトーマス・マシー下院議員（ケンタッキー州）を狙った集中攻撃には現職国防長官まで加勢して政治的中立違反議論が広がっている。トランプ大統領はケンタッキー州の共和党下院議員予備選挙を翌日に控えた18日、交流サイト（SNS）の