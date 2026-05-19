安中市の弁当製造施設で作られた弁当を食べた２２人が食中毒症状を訴え、県は、この施設に対し３日間の営業停止処分を行いました。 営業停止処分を受けたのは安中市の弁当製造販売業「荻野屋横川工場」です。 県によりますと、今月１１日、東京都内の人から「群馬県内のサービスエリアで購入した弁当を食べたあと、夫婦でおう吐や下痢の症状が出た」と保健所に連絡があり発覚したということです。 県が調べたところ、