サクランボの生育状況調査が19日、天童市で行われました。霜被害が発生する中、人工授粉などの対策が園地ごとの収量に影響を与えるとみられています。作柄調査は県やJAなどが実施し、村山と置賜、合わせて48のサクランボ園地で佐藤錦と紅秀峰の生育状況を調べます。天童市内のこちらの園地では、県の担当者らがサクランボの実の数や成長の度合い、双子果の発生状況などを確認していました。県によりますと、4月9日に霜が降りた影響