20th Centuryの井ノ原快彦が17日、50歳の誕生日を迎え、出演中のテレビ朝日系『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜後9：00）の撮影現場でキャスト＆スタッフ一同より祝福された。【写真】“一番星”やキャストで彩られたかわいい誕生日ケーキ俳優の土屋太鳳と佐藤勝利がW主演を務める同作品は、“警察ドラマの金字塔”とも言える『踊る大捜査線』『教場』などのヒット作を手掛けた君塚良一が紡ぎだす完全オリジナル作