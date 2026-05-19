【週刊SPA! 5月26日号】 5月19日発売 価格：700円 【拡大画像へ】 扶桑社は、「週刊SPA! 5月26日号」を5月19日に発売した。価格は700円。 今号の表紙と「このあと、どうする」には岸明日香さんが登場。作家・山下素童氏が手掛けたシナリオを、情熱的に体現する。 「グラビアン魂」にはちとせよしのさんが登場。「美女地図～私が主人公～」では里仲菜月さん