中国メディアの参考消息網はこのほど、米CNNのネット記事を翻訳引用して、全国規模の深刻な電力不足に直面するキューバが、中国の後押しにより太陽光発電の導入を急いでいると紹介する記事を伝えた。キューバでは長年にわたり、停電が「日常生活の一部」だ。老朽化した電力インフラは重圧に耐えきれずに頻繁に機能を停止して、需要を満たせていない状態だ。2024年に、この危機はさらに深刻化した。すなわちキューバ全国で数日間に