PayPayは、各種サービスの未払いや公金の未納を騙るフィッシングメール・SMSに注意するよう呼びかけている。 PayPayによると、「クレジットカードの請求や通信料金、税金等が未払い・未納である」とメールやSMSが届き、PayPayアプリで残高を送らせようとする手口が確認されているという。なお、ユーザー自身で送ったPayPay残高は、PayPayの補償制度の対象外となる。 注意点と