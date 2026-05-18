卓球の世界選手権団体戦（英ロンドン）で銅メダルに輝いた女子ルーマニア代表の?祝福パフォーマンス?を巡り、英国協会が苦言を呈した。準々決勝でフランスを下して２６年ぶりの表彰台を確定させたルーマニアの選手たちは、試合後に卓球台の上に乗って喜びを表現。この件について、競技マネージャーのクリス・ニュートンが英国協会を通じて見解を明かした。ニュートンは「５人全員が卓球台に飛び乗った。２５０キロもあったの