「大島優子」の愛車だった「三輪車」とはアイドルグループ・AKB48の元メンバーで、現在は女優として映画やドラマで活動する大島優子さん。プライベートでは2児の母としても知られていますが、過去には二輪免許を取得したことでも話題となりました。ヤマハの公式コンテンツでは、三輪スクーター「トリシティ MW125」の納車シーンが公開されており、大島さんが実際に同モデルに乗る姿が話題となりました。どのようなモデルなので