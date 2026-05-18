2025年度、高知県に移住した人は2450人で、統計を取り始めた2011年度以降で最多となりました。高知県によりますと、2025年度、高知県に移住した人は2450人で、県が目標とする2700人には届かなかったものの、統計を取り始めた2011年度以降で最多となりました。年代別の人数では30代以下が67％を占め、このうち20代以下は全体の47％でした。移住世帯の移住前の住所は、関東が33％、関西が29％で、2024年度と比べ関東からの割合が増加