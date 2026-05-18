【上海共同】中国国家統計局が18日発表した4月の主要統計によると、消費動向を示す小売売上高は前年同月比で0.2％増となり、伸び率が3月より1.5ポイント鈍化した。不動産開発投資は減少が続き、景気回復の重しとなっている。4月の小売売上高はモノが0.1％減少し、自動車類は15.3％減と前月に続き大幅なマイナスとなった。飲食収入は2.2％増加した。