【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月10日発売の櫻坂46の15th Double A-side Single「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」の新ビジュアルと配信ジャケットが公開となった。 ■今作は坂道グループとしては“初”となる両A面シングル！センターは二期生・森田ひかる 今作は坂道グループとしては“初”となる両A面シングルとなり、両楽曲とも二期生・森田ひかるがセンターに座る。表題曲と