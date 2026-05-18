櫻坂46最新両A面シングル新ビジュ公開！「Lonesome rabbit」MV公開＆先行配信決定

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6月10日発売の櫻坂46の15th Double A-side Single「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」の新ビジュアルと配信ジャケットが公開となった。

■今作は坂道グループとしては“初”となる両A面シングル！センターは二期生・森田ひかる

今作は坂道グループとしては“初”となる両A面シングルとなり、両楽曲とも二期生・森田ひかるがセンターに座る。表題曲としては11thシングルの「UDAGAWA GENERATION」以来のセンターとなる。

今作の新ビジュアルでは、ベージュやブラウンを基調としたシックな装いで、メンバーが凛とした佇まいを見せている。また、今回の新ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像も公開となった。それぞれのメンバーの魅力が存分に伝わる映像に仕上がっている。

さらに、5月19日0時より、「Lonesome rabbit」のMVが公開、同時にストリーミング＆ダウンロードの先行配信がスタートする。MVは、YouTubeでプレミア公開される。どのようなMVになっているのか、期待が高まっている。

4月にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催された5th YEAR ANNIVERSARY LIVEでは、7月から全国6都市12公演のアリーナツアー、そして11月には『6th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を千葉・ZOZOマリンスタジアムにて開催することも発表となった。そして2023年より精力的に活動してきた海外での活動が実を結び、坂道グループ“初”となるアジアツアーの開催も2027年に予定していることが発表となっている。今後の活動からも目が離せない。

■【動画】Sakurazaka46 15th Double A-side Single「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」 Artist Photo Teaser

■【動画】櫻坂46 15th Double A-side Single『Lonesome rabbit』 MV ※5月19日0時公開

■リリース情報

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」

https://sakurazaka46.lnk.to/Lonesomerabbit

https://sakurazaka46.lnk.to/WhatsKAZOKU

■【画像】「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」アートワーク

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/