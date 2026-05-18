中国からグローバルへ展開ジャガー・ランドローバー（JLR）は、中国で提携するチェリー（奇瑞汽車）と立ち上げた新ブランド『フリーランダー』について、英国への導入を拒むつもりはないという。新CEOのP.B.バラジ氏が述べた。【画像】EVはハイブリッド車も設定！ 新SUVブランドのデザインは？【フリーランダーを詳しく見る】全30枚また、フリーランダーの中国製SUVが英国で販売されたとしても、現行のランドローバー製品の売上