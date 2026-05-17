17日、東海3県では川での水難事故が相次ぎ、愛知と三重で計2人が死亡しました。警察によりますと、三重県亀山市関町新所の鈴鹿川で17日午後0時半ごろ、「男性が川に沈んでいる」と通りかかった男性から119番通報がありました。深さ2mほどの川底から、亀山市加太向井に住むブラジル国籍のバストス・デ・オリベイラ・ラエルテさん(39)が見つかり、病院で死亡が確認されました。バストスさんは子供3人と川遊びに来ていたとい