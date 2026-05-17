ボートレース蒲郡のヴィーナスシリーズ第3戦「ムーンライトプリンセス決定戦」は17日の最終日12Rで優勝戦が行われ、土屋南（29＝岡山）が、コンマ16のスリットから伸び返すと1周マークは森下愛梨の外マイを封じて逃げ切り1着。2022年2月21日の浜名湖ヴィーナスシリーズ第21戦以来となる通算4回目の優勝を飾った（蒲郡では初）。藤原早菜が大滝明日香との競り合いを制し2着。3着は大滝が入り3連単＜1＞＜2＞＜4＞は770円（1番人気