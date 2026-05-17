トッテナムに所属するイングランド代表DFジェド・スペンス（25）はセリエAに復帰する可能性があるようだ。2022年夏にトッテナムに加入したスペンス。その後はレンヌ、リーズ、ジェノアへのレンタル移籍を繰り返したが、復帰した昨シーズンより徐々に定位置を確保。今シーズンはここまで公式戦42試合に出場しており、スター揃いのイングランド代表にも名を連ねる選手に成長した。現行契約を2029年6月まで残すスペンスだが、英『CAUG