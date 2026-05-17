気温が高くなり、熱中症に注意が必要です。そんな中、モバイルバッテリーやスマホなど、リチウムイオン電池が搭載された製品を高温多湿な場所で保管すると火事の原因になるとして、消費者庁が公式サイトで注意を呼び掛けています。【便利】「えっ…火事になる！？」これが「スマホ」を保管してはいけない“場所”です！消費者庁によると、モバイルバッテリーやスマホなど、生活に欠かせないリチウムイオン電池が使われている