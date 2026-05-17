東海3県は17日、名古屋や岐阜など各地で30度以上となり、今年初の「真夏日」になりました。18日も暑い1日となる見込みで、熱中症に注意が必要です。高気圧に覆われた影響で朝から気温が上がり、三重県松阪市の粥見で32.7度、岐阜県郡上市の八幡で32.6度など、7月中旬から下旬並みの気温となりました。また、名古屋や岐阜でも31度を超える暑さとなり、東海3県では観測地点22カ所で今年初の真夏日となりました。18日も名古屋