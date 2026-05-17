ホラン千秋、メッセンジャーの黒田有、なるみがＭＣを務める読売テレビ「もんくもん」が１７日、放送され、タレント・安田美沙子（４４）がゲスト出演した。ファッションデザイナーとの間に長男（９）、次男（６）がいる安田は、子育てについて「キャラ変わるぐらい、家でブチ切れてる。男の子兄弟なんで、ずっとケンカするし、話もきかない」と苦笑い。今年、卒園、入学式コーデがＳＮＳ上で話題となった安田。番組でも、正装