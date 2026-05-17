●エンゼルス2−15ドジャース○＜現地時間5月16日エンゼル・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが“フリーウェイ・シリーズ”を連勝で勝ち越し。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、3試合連続の長打を記録した。エンゼルス先発はア・リーグ最多の6勝を挙げ、防御率1点台と好調の右腕ソリアーノ。初回の第1打席は四球を選び、続く2番ムーキー・ベッツの左前安打で三塁に進塁。4番ウィル・スミス