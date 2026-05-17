マニラ市内のガソリンスタンド。原油の多くを輸入に頼るフィリピンでは、軽油価格が一時1L150ペソ（日本円で400円）まで上がった依然として緊迫するイラン情勢。その余波で、原油高と供給不安が世界各国に広がっている。中でも影響が早く表れているのが、原油の中東依存度が高いアジアだ。日本ではまだ大きな混乱は見られないが、ひと足先に揺れ始めた国々の様子はどうなのか。現地に住む方々に聞いた！【写真】"油が足りなくなっ