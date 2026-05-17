わずか3年しかこの世に存在しなかった第17回「小谷落城」（5月3日放送）で、ようやく小谷城（滋賀県長浜市）を攻略し、浅井久政（榎木孝明）と長政（中島歩）の父子を切腹に追い込んだ織田信長（小栗旬）。そうしたらもう、第19回「過去からの刺客」（5月17日放送）では、安土城（滋賀県近江八幡市）を築くという。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、このところ時代がどんどん先に進む。【写真】お尻もあらわに…「べらぼう」で“