『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』NEW YORK 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、味の素スタジアムで自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』を開催し、2026年9月から世界4都市を回るワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』の開催を発表した。『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』は、BE:FIRSTが世界へ向けた新たな挑戦として開催するショーケースツアー