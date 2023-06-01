【スーパーマリオ めじるしアクセサリー ～ヨッシーコレクション～】 5月第4週 発売 価格：各300円 対象年齢：6才以上 みどり バンダイは、カプセルトイ「スーパーマリオ めじるしアクセサリー ～ヨッシーコレクション～」を5月第4週に発売する。価格は各300円。 本商品は、「めじる