千葉J戦で攻め込む長崎・馬場＝長崎市ハピネスアリーナ（（C）B.LEAGUE）バスケットボールのりそなBリーグのプレーオフ、チャンピオンシップ（CS）は16日、長崎市のハピネスアリーナなどで2戦先勝方式の準決勝第2戦2試合が行われ、西地区1位の長崎とワイルドカード（WC）の琉球が2連勝で23日からの決勝（横浜アリーナ）に進んだ。長崎はCS初出場での優勝を狙い、5季連続決勝進出の琉球は3季ぶりの王座を目指す。長崎は千葉J（