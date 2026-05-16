韓国サッカー協会は１６日、６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に向けて韓国代表メンバー２６人を発表した。韓国は１次リーグで、開催国メキシコのほか、南アフリカ、チェコと対戦する。会見した洪明甫（ホン・ミョンボ）監督は「歴代のＷ杯の中でも、不確定要素が多い大会だ。危機ではなく、番狂わせを起こすチャンスだと考えている」と躍進に自信をみなぎらせた。洪監督は今大会の目標として「３２強進出」を掲げているが「１次的