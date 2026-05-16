元ジャングルポケット・斉藤慎二被告のロケバス内での性加害事件が、テレビ業界に思わぬ余波をもたらしているという。「出演タレントを、ロケバスで男女別に分ける運用が業界内で求められそうだというのです」（芸能担当記者）事件の経緯をkの芸能記者が振り返る。「斉藤被告は2024年7月、バラエティ番組のロケ収録中、東京・新宿区内に駐車中のロケバス内で、初対面の20代女性に計3回の性的行為をはたらいたとされます。斉藤