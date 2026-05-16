長期金利の上昇が止まらない。15日の東京債券市場で指標となる新発10年物国債の利回りが一時、2.73％を付けた。1997年5月以来、29年ぶりの高水準。終値も2.7％で、記録が残る98年12月以降で最高を更新した。【もっと読む】「日銀への利上げ圧力」だけじゃない 極めて怪しいベッセント財務長官の訪日と密室協議市場からは「もはや3％は通過点」といった声も聞こえてくる。15日の急上昇は、?政府が補正予算案の編成で検討に入っ