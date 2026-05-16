女優でモデルの冴木柚葉（26）が15日、自身のインスタグラムを更新。スクール水着のような最新ショットを公開した。立ちながら胸を寄せたような写真とともに、掲載している雑誌名とともに「是非ゲットしてください★」とPRした。この投稿にファンやフォロワーらから「可愛い抱きしめたい」「結婚したい」など、好意的なコメントが次々と寄せられた。冴木は東京都出身。22年1月にYouTube「ぽんゆずチャンネル」を開設。同4月からT